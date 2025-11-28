Les coachs européens auront une sérieuse équation à résoudre dans quelques semaines avec la Coupe d’Afrique qui s’approche et l’absence de leurs joueurs cadres. Coach d’Ismaïla Sarr à Crystal Palace, Oliver Glasner pense déjà à son plan.

Se passer d’Ismaïla Sarr pendant un mois de compétition est une épreuve que Crystal Palace est forcée de vivre dans quelques jours. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations est prévue du 21 décembre au 18 janvier, le technicien australien a commencé à nourrir des idées de palier l’absence de sa meilleure arme offensive.

Auteur de 10 buts jusque-là cette saison (club et sélection), Izo est en forme et constitue une arme fatale contre les adversaires. « Ismaïla Sarr est notre seul attaquant qui est capable de faire des courses derrière les défenseurs adverses, de challenger les défenseurs adverses », a déclaré Oliver Glasner. « Évidemment, nous avons besoin d’avoir un autre joueur de ce profil capable de bousculer les défenses », a ajouté Glasner.

Pour rappel, la FIFA a autorisé aux joueurs africains de rejoindre leurs sélections à partir du 8 décembre prochain. Une décision qui risque de faire revenir le débat entre les clubs et les fédérations africaines de football.

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