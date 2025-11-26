Ce mercredi soir, l’AS Monaco se déplace à Pafos FC pour la 5ᵉ journée de la Ligue des Champions. Lamine Camara figure dans le onze de départ monégasque. Coup d’envoi prévu à 17h45 au stade Stelios-Kyriakidis.

Après deux mois d’absence pour blessure, le milieu sénégalais avait fait son retour en championnat le week-end dernier lors de la lourde défaite de Monaco contre Rennes (4-1), entrant en jeu à la 70ᵉ minute. Cette fois, l’entraîneur a décidé de le titulariser dès le coup d’envoi. Respectivement 24ᵉ et 25ᵉ au classement, Monaco et Pafos se battent pour une place en barrages.

Les Monégasques s’alignent en 4-2-3-1 avec Lukas Hradecky dans les cages. La défense est composée de Vanderson, Jordan Teze, Mohammed Salisu et Caio Henrique. Lamine Camara et Denis Zakaria forment le duo au milieu. Folarin Balogun évolue en pointe, soutenu par Aleksandr Golovin, Maghnés Akliouche et Takumi Minamino.

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