Hier, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué confirmant le versement partiel de 73 millions de francs CFA aux arbitres pour la saison en cours. Une annonce qui intervient alors que plusieurs officiels restent en attente du reste des arriérés accumulés depuis la saison passée.

Invité sur RTS 1, Malang Diedhiou, président de la commission d’arbitrage et membre de la FSF, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, la fédération doit encore 100 millions de francs CFA aux arbitres.

« C’est vrai, ce n’est pas la même équipe, et nous en sommes conscients. Ce changement a eu un impact sur les paiements. Donc, si l’équipe vient et constate des arriérés, elle doit d’abord vérifier auprès de la fédération. Celle-ci devait 173 millions pour la saison passée. La semaine dernière, elle nous a versé 73 millions, il reste donc 100 millions. Nous avons déjà démarré la nouvelle saison et en sommes à la 5ᵉ journée, ce qui représente également une dette. Si rien n’est fait, la situation risque de se prolonger. Pendant ce temps, il faut aussi se demander comment les arbitres font pour tenir, car on parle ici de Ligue professionnelle. Depuis la 18ᵉ journée de l’année dernière, nous n’avons pas été payés, et cela jusqu’à la dernière journée de la saison passée, ainsi que pour les nouvelles journées de cette saison », a expliqué l’ancien arbitre international sénégalais.

Il précise que cette situation peut forcément impacter la concentration des officiels. « Si l’on regarde globalement ce que la fédération nous a payé du début à la fin, cela peut atteindre environ 300 millions. Il faut donc planifier les versements. À mon avis, après chaque journée, la situation pourrait être réglée. Je ne suis pas en train de saboter la FSF, dont je fais partie, mais c’est une réalité qui existe et qui peut affecter la concentration des joueurs et du staff », a-t-il ajouté.

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