Gros camouflet pour la Libye. Incapables de s’imposer face à la Palestine dans le temps réglementaire, les hommes d’Aliou Cissé ont été battus aux tirs au but (0-0, 4-3 après t.a.b) et ratent leur qualification pour la phase finale de la Coupe Arabe 2025.

Aliou Cissé a raté son premier objectif à court terme à la tête de la sélection nationale libyenne. Les Chevaliers de la Méditerranée n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe Arabe 2025, prévue du 1er au 18 décembre au Qatar. Opposés à la Palestine, ce mardi 25 novembre, à l’occasion des barrages d’accession à la compétition, les Libyens ont chuté aux tirs au but.

Bousculés par une équipe palestinienne dynamique et accrocheuse, les hommes de Cissé n’ont pas su trouver la faille à l’issue du temps réglementaire (0-0). Il a donc fallu une séance de tirs au but pour qu’il y a de vainqueurs, et ce sont les Lions de Canaan. Le capitaine libyen Ali Yusuf et son coéquipier Marwan Al Hbeishi ont manqué leur tentative, alors que Termanini est le seul Palestinien à avoir raté.

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