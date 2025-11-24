Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions du Sénégal, se prépare à un défi majeur avec la sélection libyenne. Le 25 novembre 2025, la Libye affrontera la Palestine dans un match unique de barrage pour se qualifier à la phase de groupes de la Coupe Arabe 2025.

Ce tournoi, organisé par l’Union des Associations de Football Arabe (UAFA), rassemble les équipes nationales des pays arabes. Il constitue une opportunité importante pour le technicien sénégalais, qui cherche à qualifier une équipe libyenne absente de la dernière édition en 2021, éliminée par le Soudan lors des barrages. En cas de succès, la Libye intégrera le groupe A, où elle affrontera le Qatar, pays hôte, la Tunisie et le vainqueur du match entre la Syrie et le Soudan du Sud. La compétition, organisée par le Qatar pour la deuxième fois consécutive, se déroulera du 1er au 18 décembre 2025 et regroupera 16 équipes pour la phase finale.

À la veille du match, en conférence de presse, Aliou Cissé a déclaré : « La Libye cherche à construire une équipe avec des objectifs précis, dont le plus important est la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Pour cela, nous devons nous entraîner dur et disputer le plus de matchs possible, et ce tournoi nous en donnera l’occasion. » Depuis son arrivée, l’ancien sélectionneur des Lions, champion d’Afrique en 2023, a installé un collectif solide et compétitif. Sur les cinq derniers matchs disputés sous sa direction, la Libye reste invaincue, avec trois victoires et deux nuls. Ce bilan positif constitue une base solide pour Aliou Cissé avant ce barrage décisif.

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