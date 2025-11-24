Promus en National 1 féminin, ASUC Sports et Institution Academy Basketball (IABB) se disputaient dimanche le titre de champion de Nationale 2 au Stadium Marius Ndiaye. Au terme d’une rencontre accrochée, c’est ASUC Sports qui s’est offert la victoire (52-48).

Vainqueurs en demi-finale d’Espoir Maxi (45-37) et de 16 Basket (71-69), ASUC Sports et IABB avaient déjà validé leur montée en N1. Mais cette finale devait départager les deux équipes et déterminer laquelle finirait championne et invaincue.

L’équipe ziguinchoroise a maîtrisé son match, menant à la pause (29-28), puis au troisième quart-temps (42-38), avant de s’imposer définitivement (52-48).

Le coach Adama Ndiaye s’est félicité de ce succès construit sur la durée « C’est un travail de longue haleine. On participe pour la 4e fois au tournoi de montée. On a su renforcer le groupe en tirant les leçons du passé. L’objectif est désormais de se maintenir et d’apprendre. On va se donner les moyens de titiller les grandes équipes. »(Journal Record)

Du côté de l’IABB, la satisfaction reste grande malgré la défaite « Les filles sont fatiguées, on tournait avec 6 à 8 joueuses, mais elles ont rempli leur contrat. L’équipe est en première division et c’était l’objectif. Il faudra maintenant renforcer pour assurer le maintien », a confié le coach Assane Coly.

Les deux équipes rejoignent désormais l’élite du basket féminin sénégalais .

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