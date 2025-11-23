Le milieu de terrain sénégalais a inscrit sept buts en LaLiga et les cinq ont été marqués depuis l’extérieur de la surface.

Les hommes se trompent mais pas les chiffres. Pour évoquer les statistiques de Pape Gueye, on reprend donc cette citation de Jacques Duhamel. Si le milieu de terrain sénégalais n’est pas forcément habitué à faire trembler les filets, il est le joueur ayant le plus souvent marqué depuis l’extérieur de la surface depuis le début d’année 2025 dans les cinq grands Championnats, selon Opta.

Avec cinq réalisations, marquées généralement après une frappe croisée, le joueur de Villarreal fait autant que l’ailier argentin de l’AS Roma Matías Soulé, buteur depuis l’extérieur de la surface, ce dimanche 23 novembre, lors de la victoire de la Louve contre la Cremonese (1-3). Depuis son arrivée en Espagne, Gueye a inscrit sept buts dans LaLiga (6 avec Villarreal et 1 avec le FC Séville).

5 – Big-5 European Leagues players with the most goals scored from outside the box since the start of 2025: Matías #Soulé (Roma, 5)

Pape Gueye (Villarreal, 5) Chic. #CremoneseRoma pic.twitter.com/uY6y1e3H9x — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 23, 2025

wiwsport.com