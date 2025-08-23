Tottenham connaît une entame de saison idéale. Les Spurs, avec un excellent Pape Matar Sarr, sont allés l’emporter sur la pelouse de Manchester City (0-2), ce samedi pour la 2e journée de Premier League. C’est un 2/2 parfait pour les joueurs de Thomas Frank.

Ce match avait des allures de véritable mise à niveau, et Tottenham s’en est sorti vainqueur. Dans le choc de cette deuxième journée de Premier League 2025-2026, les coéquipiers de Pape Matar Sarr sont allés s’imposer sur la pelouse de Manchester City (0-2). La saison précédente, les Spurs avaient également connu une entame plutôt bonne avec quatre points après deux journées, avant de vivre un enfer par la suite. Avec ces deux succès pour démarrer cette nouvelle campagne, les vainqueurs de la Ligue Europa confirment leurs ambitions de faire bien mieux qu’en 2024-2025 en titillant, notamment, les grandissimes favoris pour le titre de champion d’Angleterre.

Pape Matar Sarr omniprésent

Et si Tottenham venait de s’offrir une victime préférée ? À l’Etihad Stadium, les joueurs de Thomas Frank étaient venus avec la ferme intention de s’imposer face à un adversaire qui leur réussit plutôt bien dans son propre stade. Face à la formation de Pep Guardiola, qui l’avait facilement emporté conte Wolverhampton (4-0) mais qui n’a pas totalement éteint les doutes, les Londoniens se sont appuyés là où ça fait mal. En laissant le soin du ballon aux Citizens et en sachant exercer un pressing haut et contre-attaquer, ils se sont procurés beaucoup d’espaces et en ont tirer profit, sous la houlette de Pape Matar Sarr.

Aligné dans un le 4-3-3 de son nouvel entraîneur, le milieu de terrain sénégalais était le principal déclencheur du pressing des Spurs, mais pas que. C’est lui qui emmène l’ouverture du score avec une belle déviation de tête pour Richarlison, qui centre idéalement vers Brennan Johnson, plus prompt que Rico Lewis (0-1, 35e). Puis juste avant la pause, Sarr poussait le gardien James Trafford à la faute, permettant à João Palhinha de doubler la mise (0-2, 45e+2). Tottenham a ensuite tenu dans une seconde période où il pouvait même corser l’addition. Voilà les Spurs s’installer en tête du classement de Premier League.

Tottenham Hotspur at the Etihad 😏 pic.twitter.com/b6Zvfd5Byb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025

wiwsport.com