Le sélectionneur des Lions locaux était en conférence de presse après la qualification du Sénégal en demi-finale devant l’Ouganda. Souleymane Diallo a ainsi donné son analyse de ce match qui a été très difficile pour ses hommes.

Les champions en titre ont souffert jusqu’au bout pour pouvoir valider leur ticket pour le dernier carré. Face à une équipe ougandaise très déterminée, les hommes de Souleymane Diallo ont dû faire le dos rond après avoir ouvert le score à l’heure de jeu. Une stratégie que le sélectionneur a assumé en conférence de presse d’après match.

“Nous avons joué face à une très bonne équipe ougandaise mais il faut souligner la bonne entame de match de l’équipe du Sénégal. On avait deux options après avoir mené au score. Soit on allait les chercher haut, soit on restait costaud derrière. C’est ce qu’on a décidé de faire car on sait qu’on a des garçons qui savent gagner les premiers ballons mais aussi les deuxièmes ballons. On a très bien réussi à le faire dans les dernières minutes du match. Et même si ça a donné l’impression qu’on était dominé, c’était une stratégie bien choisie” a-t-il expliqué.

Ainsi, le technicien sénégalais a salué l’état d’esprit de son équipe et magnifié la profondeur de son effectif qui selon lui ont été déterminant pour la qualification.

“Dans le football moderne, le mental a une place prépondérante dans la recherche de performance. D’ailleurs pour pouvoir quantifier l’aspect physique, on met l’accent sur l’aspect mental. La profondeur du banc est également importante car ceux qui commencent une compétition ne sont généralement pas ceux qui la terminent. Heureusement aujourd’hui des garçons comme Issa Kane et Bonaventure ont pu pallier l’absence de Yaya Ly (…) Je pense que nous avons agi sur ces déterminants là pour pouvoir gagner ce match”.

Wiwsport.com