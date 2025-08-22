La capitale rwandaise devient, du 23 au 26 août, le centre du basketball africain avec l’accueil de la 21e édition du camp Basketball Without Borders (BWB) Africa.



Pour la première fois, ce programme phare de la NBA et de la FIBA pose ses valises en Afrique de l’Est, après avoir déjà fait étape en Angola, en Égypte, au Sénégal et en Afrique du Sud.

60 jeunes talents venus de 21 pays

Cette année, 60 garçons et filles de moins de 18 ans, représentant 21 pays africains, prendront part au camp. Deux pensionnaires de la NBA Academy Africa figurent dans la sélection. Ces jeunes basketteurs, considérés parmi les meilleurs espoirs du continent, bénéficieront d’une immersion intense mêlant développement technique, compétition et apprentissage de la vie en leader. Sept jeunes talents sénégalais sont en lice : Fatoumata Sall, Ouly Seye, Fatou Mbengue (filles) et Pape Moussa Diallo, Modou Khabane Gueye, Mohamed Badiane, Mohamed Mbacké Niane (garçons).

Des légendes et entraîneurs NBA/ WNBA aux commandes

Pour encadrer ces espoirs, plusieurs figures prestigieuses du basketball mondial feront le déplacement à Kigali :

• Tamika Catchings, membre du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame,

• L’ancien joueur Kerry Kittles (NBA All-Rookie Second Team 1996-97),

• L’ancien joueur Marvin Williams (NBA All-Rookie Second Team 2005-06),

• Charles Lee, entraîneur principal des Charlotte Hornets,

• Lloyd Pierce, assistant coach des Indiana Pacers,

• Micah Nori, assistant coach des Minnesota Timberwolves.

Les directeurs du camp incluent également des références du scouting mondial : Luca Desta (Utah Jazz), Patrick Engelbrecht (Toronto Raptors), Patrick Hunt (World Association of Basketball Coaches) et Prosper Karangwa (Philadelphia 76ers, Rwanda).

Un programme complet entre terrain et développement personnel

Pendant quatre jours, les campeurs participeront à des ateliers techniques (attaque, défense, mobilité), à des concours (notamment à trois points) et à des matchs en 5 contre 5. Mais BWB se distingue aussi par son approche globale, incluant des sessions de développement personnel et de leadership.

Une cérémonie finale viendra récompenser les joueurs et joueuses s’étant le plus illustrés avec plusieurs distinctions : Kim Bohuny Camp MVP, Patrick Baumann Sportsmanship Award, B.J. Johnson Most Improved Player Award, Champion du concours à trois points et Defensive MVP. Partenaire mondial de BWB depuis 2002, Nike soutient cette édition en habillant les participants avec des équipements et chaussures de la marque.

Une dimension sociale forte

Fidèle à son engagement communautaire, BWB 2025 ne se limite pas aux parquets. Le programme comprend :

• un clinic de basketball en fauteuil roulant en partenariat avec la FERWABA,

• un atelier pour 100 femmes âgées en collaboration avec l’ONG internationale Shooting Touch,

• un clinic pour entraîneurs et le programme Her Time to Play, destiné aux jeunes basketteuses, autour du leadership et de l’égalité des genres.

Une vitrine pour la relève africaine

Depuis son lancement en 2003, Basketball Without Borders Africa a contribué à révéler plusieurs stars de la NBA, dont Joel Embiid, Pascal Siakam et plus récemment Khaman Maluach. Avec cette première édition en Afrique de l’Est, Kigali pourrait devenir le tremplin de la prochaine génération de talents africains.

wiwsport.com