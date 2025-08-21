Alors que son contrat avec le Real Bétis a été résilié en début de semaine, Ousseynou Diao a trouvé un nouveau club. L’Hispano-Sénégalais a rejoint la Juventud Torremolinos, un club de troisième division espagnole.

Ousseynou Diao a déjà retrouvé un point de chute après son départ du Real Bétis. Le joueur offensif polyvalent a été annoncé ce mercredi par le club de la Troisième division espagnole (Groupe II).

Arrivé en février 2024 après être passé par les centres de formation du Badajoz et du Cadiz, Diao s’était rapidement imposé comme un élément clé dans les équipes de jeunes du Bétis. Malgré ces promesses, Ousseynou Diao n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’effectif.

🟢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | @usseyn10, nuevo jugador del Juventud Torremolinos CF 🔗 Toda la información en: https://t.co/MqUymKSOEu ¡Bienvenido a tu nueva casa, Usse! 🤍💚 pic.twitter.com/dwZcFbEq2E — Juventud Torremolinos CF (@JTorremolinosCF) August 20, 2025

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