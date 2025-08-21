À quelques jours du terme du mercato estival, les vice-champions d’Europe cherchent toujours à renforcer leur effectif. L’Inter Milan a formulé une offre initiale au RC Lens pour Andy Diouf.

Verra-t-on le dernier match de Andy Diouf sous les couleurs du RC Lens ce week-end face à Le Havre ? Titulaire lors de la journée inaugurale contre l’OL, Andy Diouf a fait l’objet d’une offre de la part de l’Inter Milan. Le milieu de terrain franco-sénégalais a tapé dans l’œil du vice-champion d’Europe, soucieux de renforcer son secteur médian avant la fin du mercato.

Selon Fabrizio Romano, les Nerazzuri ont même entamé les discussions avec le camp de Diouf en vue d’anticiper un accord avec leurs homologues Sang et Or. Toujours selon le célèbre journaliste italien, la première offre dépasserait les 20 M€. à rappeler que les Lensois avaient repoussé des offres de 20 M€ récemment préférant garder l’un de ses meilleurs éléments.

🚨⚫️🔵 Inter have sent official bid to RC Lens for Andy Diouf as new midfielder after Manu Koné deal off. Proposal worth over €20m has been sent after Lens rejected €20m package from Napoli and Premier League clubs. Inter are also talking to player’s camp over personal terms. pic.twitter.com/SibBlO4uHK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

wiwsport.com