Une nouvelle étape dans la carrière de Christopher Simon ! Le milieu de terrain sénégalais de Lublin a été prêté à Puszcza Niepolomice, en deuxième division polonaise.

Arrivé au Motor Lublin l’été dernier en provenance de Génération Foot, Christopher Simon ne jouera pas cette saison sous les mêmes couleurs. Le milieu de terrain offensif sénégalais a été prêté par son équipe au Puszcza Niepolomice, club évoluant dans la deuxième division polonaise.

Le nouveau club du Sénégalais a fait l’annonce jeudi, nourrissant un grand espoir quant au talent et à l’expérience de son nouveau joueur.

Christopher Simon nowym zawodnikiem Puszczy! 🔥 🔗 https://t.co/wwnGxGlEYt Kolejny tydzień i kolejne wzmocnienie naszej linii pomocy! Miło nam poinformować, że nowym zawodnikiem „Żubrów” został dziś Christopher Serge Simon. ᴋɪᴋɪꜱ, ᴡɪᴛᴀᴊ ᴡ ɴɪᴇᴘᴏᴌᴏᴍɪᴄᴀᴄʜ! ✊ pic.twitter.com/kgaO77jsUr — MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) August 21, 2025

wiwsport.com