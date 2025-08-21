Chelsea a confirmé que Nicolas Jackson ne fera pas partie du groupe pour le déplacement à West Ham, dans le cadre de la deuxième journée de Premier League. L’attaquant sénégalais, au centre de nombreuses rumeurs de transfert cet été, reste toutefois pleinement intégré à l’équipe et poursuit ses entraînements avec le groupe.

En conférence de presse, l’entraîneur Enzo Maresca a expliqué : « Il est disponible mais il ne fera pas partie du groupe pour ce match. Nous avons deux joueurs à ce poste et nous savons aussi que quelque chose peut se passer avant la clôture du mercato. » Maresca a précisé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant un éventuel départ de Nicolas Jackson. « Pour être honnête, aucune idée. Vous savez déjà depuis la saison dernière que je préfère me concentrer sur les entraînements et la préparation des matches. »

Le coach a également rappelé que la situation de l’attaquant sénégalais n’est pas unique. En effet, certains joueurs du club font l’objet d’intérêts cet été, mais tous continuent de s’entraîner et de se préparer.

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