Le Sénégal, champion en titre du Championnat d’Afrique des Nations CHAN 2025, a validé sa place en quart de finale après son match nul face au Soudan. Grâce à cette qualification, les Lions Locaux ont déjà reçu une prime de 450 000 dollars, soit environ 290 millions de francs CFA, conformément à la répartition décidée par la Confédération Africaine de Football.

La CAF avait augmenté son prize money de 32 % pour l’édition 2025, le portant à 10,4 millions de dollars, soit environ 8,9 millions d’euros. Les équipes ayant validé leur ticket pour les quarts de finale, comme le Sénégal, se partagent désormais ces primes, tandis que les équipes éliminées dès la phase de poules touchent 200 000 dollars, soit environ 130 millions de francs CFA.

Le Sénégal se prépare à affronter ce samedi l’Ouganda, pays hôte, dans un quart de finale décisif. En cas de qualification pour les demi-finales, la prime passera à 700 000 dollars, soit environ 455 millions de francs CFA. Le finaliste percevra 1,2 million de dollars, environ 780 millions de francs CFA, et le vainqueur 3,5 millions de dollars, soit environ 2,3 milliards de francs CFA.

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