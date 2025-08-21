Pour la première fois de son histoire, après six participations infructueuses, l’Ouganda est parvenu à se hisser en quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025. Un moment historique pour les Cranes, qui s’apprêtent à défier ce samedi le Sénégal, tenant du titre.

En marge de cette rencontre, le sélectionneur Morley Byekwaso a exprimé sa fierté et sa motivation. Pour lui, croiser la route des Lions locaux représente une occasion idéale de mesurer les progrès accomplis par son équipe. « Oui, nous y avons cru, et enfin, nous y sommes. Quand nous avons perdu notre premier match contre l’Algérie, ce fut douloureux, mais nous avons continué à croire et à pousser, et nous voilà en quarts », a-t-il confié à l’agence Xinhua.

Le technicien ougandais rappelle également que ses joueurs connaissent déjà le Sénégal, qu’ils ont affronté récemment lors du tournoi préparatoire de la CECAFA en Tanzanie, où l’Ouganda s’était imposé 2-1 Un précédent qui, selon lui, offre des repères précieux : « Nous avons battu le Sénégal en préparation et maintenant nous les retrouvons en quart de finale. C’est toujours bon d’affronter les meilleurs si une équipe veut remporter le trophée », a ajouté Byekwaso.

wiwsport.com