Le défenseur sénégalais Moussa Ndiaye ne pourra pas participer au match de ce jeudi soir entre Anderlecht et l’AEK Athènes. Le club belge a confirmé que le joueur avait dû rentrer d’urgence au Sénégal suite à un événement tragique dans sa famille.

En effet, le petit frère de Moussa Ndiaye s’est récemment noyé, perdant ainsi la vie dans un accident tragique. Profondément affecté par cette terrible nouvelle, le jeune défenseur a fait le voyage pour soutenir ses proches dans cette période douloureuse.

Le club d’Anderlecht a exprimé son soutien total au defenseur sénégalais : « Tout le club tient à exprimer ses sincères condoléances à Moussa et à sa famille et est déterminé à le soutenir dans cette épreuve tragique ». Le club belge a annoncé que l’équipe et le staff resteront unis pour soutenir moralement Moussa Ndiaye et l’accompagner jusqu’à ce qu’il puisse reprendre progressivement le chemin du terrain, lorsque la situation le permettra.

La rédaction de Wiwsport adresse également ses plus sincères condoléances à Moussa Ndiaye et à sa famille, en leur souhaitant beaucoup de force et de courage pour traverser cette douloureuse épreuve.

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