Avant leu barrage aller de Ligue Conférence contre l’AEK Athènes, ce jeudi soir, les joueurs d’Anderlecht ont eu une belle pensée pour Moussa Ndiaye, frappé par un drame familial.

Moussa Ndiaye et sa famille ne marchent pas seuls. Le latéral gauche international sénégalais en a sans doute su davantage au moment de revoir certaines images qui ont traversées le Lotto Park ce jeudi 21 août. Car avant leur match contre l’AEK Athènes, dans le cadre des barrages aller de Ligue Conférence (1-1, score final), ses coéquipiers d’Anderlecht, notamment, ont eu une pensée pour lui.

Les onze joueurs titulaires pour cette rencontre ont brandi un maillot de l’ancien pensionnaire du Barça Atlètic, floqué « courage, Moussa ». La même chose se voyait sur les écrans géants du stade. Des supporters ont même souhaité applaudir à la 5e minute de jeu. La cause ? Ndiaye a perdu son jeune frère, Alpha, mort par noyade dans les eaux de Dakar. Le joueur a été libéré par Anderlecht pour venir faire le deuil.

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