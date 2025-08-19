Al Nassr de Sadio Mané a éliminé Al Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite ce mardi. Une rencontre dans laquelle l’attaquant sénégalais a vécu toutes les émotions.

Du paradis à l’enfer, ensuite de l’enfer au paradis. Sadio Mané est passé par toutes les émotions ce mardi contre Al Ittihad. D’abord il démarre la rencontre tambour battant. Après dix minutes de jeu, le natif de Bambali ouvre le score d’une reprise de volée du gauche suite à un centre de Marcelo Brozovic (1-0). Mais quasiment dans la foulée, Al Ittihad remet les pendules à l’heure grâce à Bergwijn (1-1, 15e).

Le match devient équilibré mais penche du côté des protégés de Laurent Blanc pour avec l’expulsion de Sadio Mané avant la demi-heure de jeu. En duel avec Danilo Perreira, l’ancien bavarois, ne peut éviter la sortie du gardien qui prend son coup de pied dans le ventre.

En infériorité numérique pendant presque une heure de jeu, Al Nassr change de style de jeu en procédant par contre-attaques. Cette stratégie va s’avérer payante car les hommes de Jorge Jesus vont justement marquer sur contre attaque par l’intermédiaire de Joao Felix (2-1). Le portugais croit même tuer le suspense lorsqu’il inscrit deux minutes plus tard le troisième but. Mais celui-ci est annulé après visionnage de la VAR. Pas de conséquence puisque Al Nassr va conserver ce score pour s’offrir son ticket pour la finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite.

Wiwsport.com