C’est une triste nouvelle qui s’abat sur le monde du sport sénégalais ce mardi. Ibnou Sarr, le Directeur Technique National de handball n’est plus. Une mort qui laisse la famille du handball sans voix.

« Pas plus tard qu’hier, nous lui disions “Cassius’’ (surnom de Ibnou Sarr) quand est-ce que tu vas te reposer ? », nous confie un proche collaborateur emporté par la triste nouvelle au bout du fil. Le Dtn du handball a perdu son dernier match, laissant le monde du sport choqué du haut de sa cinquantaine d’années.

Dirigeant actif et généreux du handball, Ibnou Sarr est l’exemple parfait d’un homme de terrain. Son dévouement pour le développement du handball sénégalais laissera une empreinte indélébile sur son héritage. Ibnou Sarr a encadré et lancé la carrière de nombreux handballeurs sénégalais qui n’ont d’ailleurs pas tardé à lui rendre un vibrant hommage.

La rédaction de Wiwsport présente ses sincères condoléances aux proches éplorés, au monde du sport et à la famille du handball sénégalais.

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