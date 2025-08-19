Pour la suite de sa carrière après sa défaite contre Franc, Eumeu Sène a révélé qu’il a reçu des propositions pour affronter différents adversaires.

Sa défaite subie contre Franc le 3 août n’a pas entaché sa réputation ni impacté sur sa côte de popularité. Eumeu reste un produit qui intéresse et les amateurs de lutte et les promoteurs.

Ainsi en marge de son dernier face à face avec Franc ce lundi soir, l’ancien roi des arènes a fait savoir que certains promoteurs s’activaient pour organiser son prochain combat face à un jeune lutteur.

“Deux promoteurs m’ont appelé pour mon combat contre Ada Fass. On va en parler avec le staff et prendra une décision” a fait savoir Eumeu Sène.

Son manager Landiang d’ajouter que son poulain est prêt à affronter deux jeunes lutteurs. L’un en début de saison et l’autre en fin de saison prochain.

“Eumeu est prêt pour Ada Fass. Personne ne peut refuser de l’affronter car le jeune a fait ses preuves. C’est un technicien et il a une grosse côte de popularité. Nous somme prêts pour lui mais aussi pour un autre jeune qui nous sera proposé”.

Wiwsport.com