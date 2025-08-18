Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Afrobasket masculin après avoir battu en début de soirée. Les Lions héritent donc du Nigeria pour le prochain tour.

Ils l’ont fait ! Les Lions se sont qualifiés aux quarts de finale de l’Afrobasket après une belle victoire ce lundi soir contre le Sud Soudan (78-65). Un succès qui envoie le Sénégal contre le Nigeria en ¼ de finale. Les Lions qui ont mené à la pause avant de céder le 3e quart temps ((29-16), sont revenus pour dominer leurs adversaires par 16 à 11 au 4e quart temps.

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