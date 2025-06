Un nouveau départ pour Hapsatou Malado Diallo. L’attaquant sénégalaise a rejoint le club mexicain du FC Juárez Femenil. Elle a signé jusqu’à la fin de la saison.

Hapsatou Malado Diallo va découvrir un nouveau Championnat féminin de football. Après l’Espagne et la Turquie, elle s’apprête à démarrer une nouvelle aventure au Mexique. L’ancienne joueuse de l’Union Sportive des Parcelles-Assanies s’est engagée jusqu’à la fin de la saison avec le Fútbol Club Juárez Femenil. Huitième à l’issue du Championnat de clôture, sa formation avait été éliminé par le Club América en quarts de finale des play-offs.

¡Vamos por todo en el siguiente torneo🔥⚽️! ¡Juárez te recibe con los brazos abiertos, Malado!🐎💚🫶🏻 pic.twitter.com/10sKME0Iyw — FC Juárez Femenil 🛸 (@FemenilFcJuarez) June 13, 2025

Un Championnat qui attire des stars

À seulement 20 ans, Hapsatou Malado Diallo se lance dans une autre magnifique aventure. Après un court passage à Eibar, en Liga F, la native de Tambacounda avait rejoint, l’été dernier, le Championnat de Turquie en déposant ses baluchons à Galatasaray. Autrice d’une belle saison avec le club turc, elle y a marqué l’histoire du football féminin sénégalais en devenant la toute première Sénégalaise à jouer en Ligue des Champions féminine.

Malado, qui sort d’un superbe Tournoi UFOA en Mauritanie et actuellement en préparation avec les Lionnes pour la CAN, débarque dans une Liga MX Femenil impressionnante de croissance et qui s’ouvre de plus en plus à l’international. En seulement huit ans d’existence, ce Championnat a attiré des joueuses de renom comme Jenni Hermoso, Irene Guerrero, Lucia Garcia, Andrea Pereira et Sandra Paños, championnes du monde avec l’Espagne. Des françaises comme Amandine Henry, Aurélie Kaci, Sarah Huchet et Celia Bensalem, y évoluent également.

