Mamadou Lamine Camara, milieu de terrain de RS Berkane, suscite l’intérêt de Villarreal. Le club espagnol aurait formulé une offre concrète pour tenter d’attirer le jeune milieu sénégalais, récemment appelé pour la première fois en sélection nationale.

Champion du Maroc, vainqueur de la Coupe CAF avec la RS Berkane et récemment appelé pour la première fois en équipe nationale A du Sénégal, Mamadou Lamine Camara attire les regards. Le milieu de terrain de 22 ans, formé au Sénégal et révélé au Maroc, a disputé son premier match avec les Lions face à l’Irlande, en juin dernier.

Ses performances solides au milieu de terrain n’ont pas laissé insensibles les recruteurs européens. Villarreal, club de Liga espagnole, a manifesté un intérêt concret pour l’international sénégalais. Selon plusieurs sources, une offre de 7 millions d’euros assortie d’un contrat de cinq ans aurait été transmise à la RS Berkane. Le club marocain, encore lié avec Camara jusqu’en 2026, n’a pas encore donné suite et envisagerait même une prolongation de contrat pour son joueur.

wiwsport.com