La petite finale de la saison 5 de la Basketball Africa League s’est jouée ce vendredi au SunBet Arena de Pretoria. L’APR du Rwanda n’a pas seulement conquis la troisième place : le club a marqué l’histoire en inscrivant le plus grand nombre de points jamais enregistrés en un seul match dans la BAL, avec une éclatante victoire 123 à 90 face à Ittihad Alexandrie.

Dès le premier quart-temps, les Rwandais ont imposé leur rythme (38-19), puis accentué leur avance dans le deuxième (36-15), atteignant la pause avec un avantage confortable. En dépit d’un léger relâchement en seconde période (22-17 ; 34-32), l’écart était trop important pour qu’Ittihad puisse revenir. Une performance collective impressionnante, portée par une équipe bien en place et un banc actif.

Youssou Ndoye : solide et symbolique

Parmi les artisans de cette victoire historique, Youssou Ndoye s’est illustré. En seulement 22 minutes et 44 secondes sur le parquet, l’intérieur sénégalais a livré une performance propre et efficace : 14 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Une prestation à l’image de sa saison : discrète mais décisive, sobre mais précieuse.

Pour sa première participation à la BAL, l’ancien pivot de Bourg-en-Bresse et de l’équipe nationale sénégalaise monte directement sur le podium avec APR, prouvant une fois de plus qu’il reste une valeur sûre du basket africain. Sa présence dans la raquette a apporté stabilité et impact physique, au service d’un collectif en pleine ascension.

Une finale qui s’annonce électrique

La grande finale de cette cinquième saison se jouera ce samedi 14 juin à 17h GMT. Elle opposera Al Ahli Tripoli de Jean Jacques Boissy, surprenant finaliste, au champion en titre Petro de Luanda, en quête d’un doublé historique.

L’entraîneur d’Al Ahli, Abou Chacra Fouad, a d’ailleurs été désigné meilleur coach de la saison. Le technicien italo-libanais a conduit son équipe jusqu’à la finale avec un bilan impressionnant de 8 victoires pour une seule défaite.

Autre distinction importante : le Trophée Ubuntu a été attribué à Joel Almeida, arrière-ailier international capverdien, pour son impact exceptionnel tout au long de la saison. Le prix lui a été remis le 9 juin, en marge de la deuxième demi-finale.

