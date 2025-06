Un départ exotique pour Youssouf Sabaly. Après plus d’une décennie au plus haut niveau, marquée par des nombreux pépins physiques, le latéral droit sénégalais va poursuivre sa carrière au Qatar et dans le club d’Al-Duhail, entraîné par l’ancien sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi.

✍️ الدحيل يتعاقد مع المدافع السنغالي يوسف سابالي#الدحيل | #قطر — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) June 12, 2025

Youssouf Sabaly n’est plus un joueur du Real Betis. Dans le tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert du latéral droit sénégalais de 32 ans vers Al-Duhail a été officialisé par le club espagnol et son homologue qatarien ce jeudi 12 juin. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux quittent les Verdiblancos après quatre saisons, 91 matchs, une Coupe du Roi et une finale de Ligue Conférence. Au Qatar, Il percevra un salaire d’1,2 M€ net par an.

À l’image de sa carrière, l’aventure en Andalousie de l’ancien international a été marquée par de nombreuses blessures mais comme partout où il est passé, il part du Real Betis en laissant une belle image de lui : un professionnel hors pair. « Le Club remercie sincèrement le défenseur pour ses services durant ses saisons avec le Real Betis et lui souhaite bonne chance dans son avenir professionnel », écrit le Real Betis sur son site officiel.

📣 OFICIAL | El Real Betis y el Al-Duhail SC acuerdan el traspaso de Youssouf Sabaly 📄🖊 ¡Te deseamos lo mejor, Youssouf! 💚💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 12, 2025

