Le Tournoi UFOA/A, où les Lionnes ont connu trois victoires, un nul et une défaite, n’a pas eu des conséquences. Celui-ci n’ayant pas été comptabilisé dans les statistiques de la FIFA, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a vu ses points rester à 1266,07, comme lors du précédent classement.

Pour autant, sur la dernière actualisation de l’instance dirigeante du football mondial, le Sénégal a gagné une place, passant de la 82e à la 81e position mondiale. Trois mois après avoir intégré le top 10 africain pour la première fois de l’histoire, les Lionnes sont désormais 9es en Afrique. Deux belles positions juste avant la Coupe d’Afrique des Nations qui pourrait encore leur permettre de progresser.

