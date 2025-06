Sans gagner de points, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a réussi, grâce notamment aux mauvais résultats d’autres nations africaines, a glané deux places sur la zone Afrique du dernier classement FIFA. Les Lionnes intègrent le top 10 africain, une grande première dans leur histoire.

À l’image du dernier classement FIFA, qui datait du 13 décembre dernier, les choses ont longtemps stagné pour l’Equipe Nationale féminine du Sénégal. Avec peu de matchs disputés et des contre-performances face à la Tanzanie (1-1) et le Maroc (défaite 7-0), les Lionnes se contentaient, depuis bien longtemps, d’une onzième place en Afrique et 83e – parfois 84e – au niveau mondial. Et on n’imaginait pas vraiment du changement positif à l’occasion de la nouvelle mise à jour.

En février, les footballeuses sénégalaises, qui s’étaient retrouvées lors d’un rassemblement où elles ont été battues par les garçons de la United Academy de Thiès (0-4), ont vu leur adversaire du Tchad déclarer forfait pour le premier tour des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Ces deux victoires sur tapis vert ne pouvaient pas permettre aux filles de Mame Moussa Cissé de gagner des points sur le nouveau classement FIFA. Pourtant, elles ont réussi à bouger leur position.

Merci Tanzanie et Kenya

En effet, l’Equipe Nationale du Sénégal a gagné une place au niveau mondial en passant de la 83e à la 82e position (le meilleur classement mondial du Sénégal est 81e, obtenu en août 2023). Et sur la zone Afrique, les partenaires de Ndèye Awa Diakhaté ont quitté, pour de bon, la onzième place pour aller s’installer à la neuvième position. C’est le meilleur classement de l’histoire de la sélection féminine sénégalaise au niveau continental, dominé par le Nigeria (1er), l’Afrique du Sud (2e) et le Maroc (3e).

Si elles sont parvenues à réaliser un tel exploit avec le même nombre de points que lors de la dernière mise à jour (1266.07), les Lionnes peuvent remercier la Tanzanie et le Kenya. Ces deux nations ont respectivement éliminé la Guinée-Equatoriale et la Tunisie lors des éliminatoires pour la CAN 2026, en février dernier. Avec 8 et 11 places perdues, les Equato-Guinéennes et les Tunisiennes ont fait l’un des pires reculs de ce nouveau classement, dominé par les Etats-Unis, devant l’Espagne et l’Allemagne.

