En prêt à au Stade Brestois lors de la défunte saison, Abdallah Sima a prolongé son contrat avec Brighton, à l’en croire l’annonce faite par le club anglais. En effet, à une année de la fin de son contrat, l’international sénégalais, arrivé chez les Seagulls en août 2021, a rallongé son bail d’une saison, soit jusqu’en 2027.

Va-t-on voir Abdallah Sima s’imposer à Brighton la saison prochaine ? Les performances du Sénégalais sous les couleurs du Stade Brestois cette saison notamment en Ligue des Champions auraient sans doute convaincu les Seagulls. Le mercato estival nous en dira plus sur ce dossier Sima qui pourrait enfin signer de son empreinte la Premier League.

Tariq has agreed a new contract alongside Abdallah Sima, Sebastian Jensen, Harry Mills, Odel Offiah and Jamie Mullins. 🤝

