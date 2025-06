Mady Touré a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football, dans un communiqué adressé aux présidents de clubs et de ligues.

Figure engagée du football local, le fondateur de Génération Foot entend proposer une vision nouvelle pour l’avenir du football sénégalais. Les élections sont prévues le 2 août prochain.

“Je saisis l’occasion pour vous annoncer officiellement, avec humilité et fierté, ma candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football”, écrit Mady Touré dans un communiqué qui nous est parvenu, daté du 4 juin. Il précise vouloir mettre “en pratique une vision claire et audacieuse” reposant sur “des bases solides et durables”.

Connu pour son engagement dans la formation, l’encadrement des jeunes, et la rigueur dans la gestion, le candidat veut mettre cette expérience au service de l’institution fédérale. Il promet un projet de gouvernance plus lisible, plus dynamique et plus ambitieuse. Cela passe, selon lui, par un rôle central des clubs, l’inclusion de tous les acteurs – hommes, femmes, professionnels, amateurs – et une stratégie tournée vers la formation, l’emploi et la compétitivité.

“Je m’engage à garantir, avec vous et grâce à vous, l’excellence et un football qui profite à tous”, affirme-t-il, soulignant que son programme sera “le fruit de notre intelligence collective”.

Mady Touré annonce qu’un lancement officiel de campagne aura lieu avant le 30 juin, au cours duquel il présentera en détail son programme.

