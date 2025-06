Pape Thiaw devrait offrir à Yehvann Diouf sa première sélection en Equipe Nationale du Sénégal vendredi, à Dublin, contre l’Irlande, en amical.

Yehvann Diouf, grande première ? Arrivé en Equipe Nationale en mars dernier et resté sur le banc des remplaçants lors des rencontres contre le Soudan (0-0) et le Togo (2-0), le portier du Stade de Reims devrait bientôt faire ses premiers pas en sélection. Alors que les Lions s’apprêtent à affronter l’Irlande en amical, ce vendredi soir (18h45 GMT), à l’Aviva Stadium de Dublin, Diouf est bien parti pour débuter dans les cages.

Malgré la saison difficile de son club, battu en finale de Coupe de France par le Paris Saint-Germain et relégué en Ligue 2, le gardien de but de 25 ans a pourtant réalisé une solide campagne, se classant parmi les tous meilleurs portiers du Championnat français. Un baptême du feu réussi face aux Boys in Green l’installerait davantage à cette position de numéro 2 des Lions derrière l’incontournable Edouard Mendy, attendu contre l’Angleterre.

