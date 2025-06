En fin de contrat à Lens, Nampalys Mendy pourrait rebondir du côté du Maroc où le Wydad Casablanca serait intéressé par ses services en vue de la Coupe du Monde des Clubs.

Après deux saisons passées chez les Sang et Or, Nampalys Mendy devrait quitter le Racing Club de Lens cet été. Malgré une fin de campagne aboutie, le milieu de terrain international de 32 ans a très peu joué sous Will Still en 2024-2025 (11 matchs toutes compétitions). Alors en fin de contrat, il ne devrait pas prolonger à Lens.

Face à cette situation, un surprenant point de chute s’offre à l’ancien joueur de Leicester City. En effet, d’après les informations de Sport News Africa, le Wydad fait actuellement le forcing pour le recruter. Le club marocain avancerait sur cette piste afin de se renforcer pour le Mondial des Clubs, et Mendy ne serait pas insensible à l’idée de rejoindre le WAC et serait attendu prochainement à Casablanca pour poursuivre les négociations.

