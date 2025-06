Les Lions entrent en regroupement ce lundi pour leur premier match amical du 6 juin prochain face à l’Irlande. Ce duel inédit entre les deux nations aux ambitions distinctes, promet un choc entre le style physique, organisé des Irlandais et vitesse, créativité des Lions de Pape Thiaw.

Comme annoncé lors de la conférence de presse du sélectionneur national Pape Thiaw, mardi dernier, l’équipe nationale du Sénégal ouvre son rassemblement ce lundi en vue des deux matchs amicaux prévus ce mois de juin. Le regroupement se fera à Dublin et les Lions auront 3 jours pour préparer leur première sortie du 6 juin. Mais où en-est l’adversaire du Sénégal par rapport à ses résultats récents ?

62e au classement FIFA, l’Irlande est en reconstruction sous la direction d’Heimir Hallgrímsson. Les récents résultats montrent une équipe en progrès mais inconstante : une victoire 2-0 contre la Finlande, un nul 1-1 contre la Hongrie, mais aussi une défaite 2-1 face à l’Angleterre. Avec des joueurs comme Evan Ferguson ou Josh Cullen, les Boys in Green misent sur leur solidité défensive et leur intensité à domicile pour défier les hommes de Pape Thiaw.

Pour sa part, le Sénégal prépare la CAN 2025 mais surtout, dans l’immédiat, les éliminatoires au prochain mondial. Absent pour raisons personnelles, la star des Lions Sadio Mané ne sera pas avec ses coéquipiers pour ces deux matchs de juin. Malgré cela, l’équipe reste redoutable avec des jeunes talents comme Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr et Habib Diarra…, ainsi que des cadres comme Idrissa Gana Gueye, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy.

Ce match opposera deux équipes aux ambitions distinctes. Pour l’Irlande, c’est une chance de tester son niveau face à une équipe non européenne de haut rang. Pour le Sénégal, c’est une étape clé pour évaluer la qualité et la progression du groupe qui ne manque pas de grands objectifs à aller chercher notamment la CAN et la qualification à la Coupe du monde 2026.

wiwsport.com