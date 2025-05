Ce mardi, le sélectionneur Pape Thiaw a surpris tout le monde, ou presque, en appelant pour la première fois Idrissa Gueye en équipe nationale A du Sénégal. Un choix fort, salué par son entraîneur au FC Metz, Stéphane Le Mignan, qui s’est exprimé au micro de Match360 après l’annonce.

« J’ai rigolé avec lui cette semaine. Je lui ai dit qu’il avait mis de côté Sadio Mané… c’est pas mal pour une première ! », a-t-il lancé avec humour, avant de prendre un ton plus sérieux pour saluer la progression de son attaquant. Arrivé à Metz après avoir connu des blessures longues et pénalisantes, Gueye a su gratter sa place à force de travail, enchaînant les matchs et les prestations convaincantes en Ligue 2 puis en Ligue 1.

« C’est un joueur qui a dû brûler les étapes. Il revient de loin, mais il a apporté sa pierre à l’édifice, notamment dans notre montée. Je suis très, très heureux pour lui », ajoute-t-il. Le jeune joueur de 18 ans aura donc l’occasion de faire ses premiers pas lors des deux prestigieuses affiches de juin contre l’Irlande et l’Angleterre.

