Les deux premières saisons de Nicolas Jackson à Chelsea n’ont pas toujours été de tout repos, bien au contraire. L’attaquant international sénégalais de 23 ans, auteur de 30 buts – dont un dernier très important en finale de Ligue Conférence face au Betis ce mercredi – et de 11 passes décisives, n’a pas séduit tout le monde depuis son arrivée de Villarreal pour 37 millions d’euros. Et il se pourrait qu’un concurrent vienne s’immiscer dans le rayon offensif des Blues.

En quête constante d’un avant-centre depuis le dernier mercato hivernal, Chelsea serait enfin tout proche d’atteindre son objectif. Selon plusieurs médias, dont le journaliste italien Fabrizio Romano, le vainqueur de la C4 et Ipswich Town ont trouvé un accord total pour l’attaquant espoir anglais Liam Delap (22 ans). Auteur de 12 buts en 37 matchs de Premier League, l’ancien joueur d’Hull City sort d’une belle saison malgré la relégation des Tractor Boys.

🚨🔵 BREAKING: Liam Delap to Chelsea, here we go! Agreement in place as £30m release clause will be triggered.

Manchester City will not use buy back clause and Delap has already accepted Chelsea project.

Long term deal, Maresca’s impact + UCL football key. Delap will join #CFC. pic.twitter.com/LmgmfQE8Su

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025