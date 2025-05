En fin de contrat du côté du FC Sion cet été, Gora Diouf est très convoité, et plait notamment en Ligue 1.

Auteur d’une belle saison en Super League Suisse avec le FC Sion (24 matchs, 2 buts), Gora Diouf a confirmé ses beaux progrès depuis son arrivée chez Rouge et Blanc. À seulement 21 ans, l’ancien pensionnaire de l’Etoile Lusitana s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du Championnat helvète. Sans surprise, ses performances attirent les regards.

D’après Foot Mercato, Diouf est dans le viseur de plusieurs clubs, de la France en passant par la Suisse jusqu’en Angleterre et en Turquie. Samsunspor, Sheffield United, Swansea et West Bromwich, le FC Bâle, Lugano, Lorient, Toulouse et le SCO d’Angers seraient tous intéressés par son profil. Et la bonne nouvelle pour ses clubs est que Gora est en fin de contrat à Sion.

wiwsport.com