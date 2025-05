La finale de la Ligue Conférence entre le Real Betis et Chelsea, mercredi à Wroclaw, sera l’occasion d’un duel à distance entre les attaquants Cédric Bakambu et Nicolas Jackson, les fers de lance offensifs des Verdiblancos et des Blues mais aussi des Léopards et des Lions.

Sauf en cas de force majeure, ils devraient normalement se croiser en septembre prochain en qualifications pour la Coupe du Monde 2026, lors d’un duel qui s’annonce décisif pour leurs nations pour accrocher le wagon vers l’Amérique du Sud. Puis, ils se retrouveront en phase de groupes de la prochaine CAN. C’est donc un duel avec lequel on va devoir s’habituer. Car avant les rendez-vous avec leur sélection nationale, Cédric Bakambu et Nicolas Jackson s’affronteront avec leur club respectif, le Real Betis et Chelsea, mercredi soir (19h00 GMT) en finale de la quatrième édition de la Ligue Conférence.

D’un côté, un « Bakagoal » qui est là depuis le début. De l’autre, un Nico non-inscrit pour le premier tour, comme plusieurs autres de ses coéquipiers dans une équipe de Chelsea pléthorique, et qui a dû attendre les quarts de finale retour pour faire ses premiers pas en C4 cette saison 2024-2025. Mais aujourd’hui, tous les deux, pressentis pour débuter cette rencontre, semblent prêts à mener leur club respectif à un premier titre européen et à devenir la première équipe de l’histoire à remporter toutes les compétitions de clubs de l’UEFA à savoir la Ligue des Champions, l’Europa League et la Conférence.

Bakambu, artilleur des Verdiblancos en C4

Il faut souvent un grand buteur pour viser les sommets. Avec Cédric Bakambu, le Real Betis tient son goleador pour écrire une nouvelle belle page de son historique. Régulier jusque-là dans la compétition, l’international congolais est en effet proche de permettre au club andalou de remporter son tout premier trophée en Coupe d’Europe. Avec dix buts et quatre passes décisives en 41 matchs TCC cette saison, le natif d’Ivry-sur-Seine a retrouvé un excellent niveau après une saison 2023-2024 un peu plus sombre puisqu’il n’avait réussi à marquer « que » trois buts lors de la précédente campagne.

Cette saison, le buteur aux 57 sélections et 16 buts avec les Léopards se plait particulièrement bien en Ligue Conférence et semble monter en puissance lorsque le niveau s’élève davantage. Auteur de deux buts durant la phase régulière, Bakambu a déjà signé un but et une passe décisive en barrages contre La Gantoise, marqué trois buts en huitièmes de finale contre le Vitoria Guimarães et deux buts en quarts de finale face à Jagiellonia. Muet contre la Fiorentina en demi-finales – il a été passeur décisif à l’aller -, il cherchera à boucler sa saison avec une belle performance face au prestigieux Chelsea.

Jackson arrive frais et revanchard

Titulaire indiscutable en Premier League mais apparu seulement pour 90 minutes en Ligue Conférence en raison du turnover effectué toute la saison par son entraîneur entre le Championnat et la C4, le numéro 15 de Chelsea conclut un exercice comme le précédent. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont un doublé en demi-finale aller de C4 contre le Djurgårdens IF, l’attaquant international sénégalais de 23 ans est l’un des grands artisans de la quatrième place de son club en Championnat. Pourtant, il n’a pas éteint les critiques le concernant.

Blessé entre février et avril, ce qui a surtout entaché sa fin de saison reste ce carton rouge écopé lors d’une défaite en Championnat contre Newcastle United (2-0), le 11 mai dernier. Suspendu pour trois matchs par la FA, Nico Jackson a dû suivre depuis les tribunes les deux dernières rencontres de Premier League des Blues. C’est-à-dire qu’il arrive frais et, sans doute, avec l’envie de se racheter dans cette finale de Ligue Conférence. Enzo Maresca n’espère pas moins. « Je pense que Nico a une dette envers ses coéquipiers », a clairement souligné l’entraîneur des Blues en conférence de presse ce mardi.

« En ce moment-là, ce match contre Newcastle était pour nous le plus important. Il a laissé ses coéquipiers à dix pendant une heure. Donc, c’est sûr qu’il a une dette envers eux. C’est un bon garçon. Il a reconnu son erreur. Il s’est excusé auprès de ses coéquipiers. C’est très important. Et je suis sûr que demain (mercredi), il fera un très bon match pour nous », ajoute Maresca. Il ne fait aucun doute que Nicolas Jackson aura envie de briller face à cette équipe espagnole du Real Betis, contre laquelle il a évidemment lancé sa carrière professionnelle, afin de propulser les Blues de Chelsea au sommet de la Ligue Conférence.

