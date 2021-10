Le Casa Sports devrait être très fier. Débarqué à Villarreal en 2019, Nicolas Jackson a effectué ses débuts officiels avec le Club espagnol.

C’est un énorme accomplissement pour le meneur de jeu sénégalais de 20 ans. Arrivé en Espagne lors du mercato estival de 2019, Nicolas Jackson a fait ses débuts officiels avec l’équipe première de Villarreal et de surcroit en Liga. C’était dimanche soir à l’occasion de la huitième journée du Championnat, qui a vu son équipe s’imposer contre le Real Betis (2-0).

L’ancien attaquant du Casa Sports de Ziguinchor, convoqué en l’absence de plusieurs éléments dans le secteur offensif de l’équipe d’Unai Emery, dont Boulaye Dia, touché à un genou, a démarré cette rencontre comme remplaçant, avant d’effectuer son entrée en toute fin de match (90e+2), en remplacement à Arnaut Danjuma, qui a marqué les deux buts de la partie.

Prêté la saison dernière au CD Mirandés, avec lequel il a disputé 17 matchs – 16 en D2 d’Espagne et un en Coupe du Roi – et marqué un but, Nicolas Jackson évolue cette saison avec Villarreal B, actuel leader de la D3 d’Espagne. Depuis l’entame de l’exercice 2021-2022, il a été titulaire durant les cinq matchs et a été buteur contre San Fernando, lors de la première journée.

wiwsport.com