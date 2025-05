Respectivement premier et deuxième au classement, le Stade de Mbour et Essamaye FC se sont inclinés ce dimanche en marge de la 25e journée de Ligue 2.

Les choses ne vont pas au mieux pour Essamaye FC et le Stade de Mbour. Malgré leurs bonnes places au classement, les deux équipes n’ont remporté que deux de matchs lors des cinq dernières journées. Ce dimanche le leader Stade de Mbour (46 points) a été nettement par Diambars (3-1) alors que Essamaye FC (43 points) s’est incliné contre Thiès FC (0-1).

Essamaye FC reste ainsi sous la menace de l’ASC Cambérène qui peut lui chiper la deuxième place en cas de succès ce lundi contre Niarry Tally.

Dans les autres rencontres de ce dimanche, l’Etoile Lusitana et l’AS Kaffrine ont respectivement battu Cneps Exellence et le Dakar Université Club qui est n’a plus connu le goût de la victoire depuis plusieurs journées.

Résultats

Diambars 3-1 Stade de Mbour

CNEPS 0-0 Etoile Lusitana

AS Kaffrine 2-0 DUC

Ndiambour 0-0 Amitié FC

Essamaye FC 0-1 Thiès FC

RS Yoff 1-1 AS Saloum

Wiwsport.com