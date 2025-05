Fraîchement réhabilité après plus de deux années de travaux, le Stade Léopold Sédar Senghor affiche désormais un visage flambant neuf, prêt à accueillir les grandes compétitions sportives nationales et internationales. Mais si les infrastructures sont prêtes, la répartition des locaux, elle, obéit à une toute autre logique. Les fédérations sportives, autrefois installées sur place, devront encore attendre avant de retrouver leurs bureaux.

En effet, selon les informations relayées par Le Quotidien dans son édition du jour, la priorité actuelle est donnée au ministère des Sports, dont plusieurs directions vont quitter l’immeuble de la Zone B – jugé vétuste et délabré – pour s’installer dans les nouveaux locaux du stade. Une note de service signée par la ministre elle-même confirme ce redéploiement : la Direction des infrastructures, la Direction générale des sports, la Daps ainsi que la Dshn (anciennement Dhc) sont concernées par ce transfert. L’Office national de gestion des infrastructures sportives (Onis) a été le premier à s’installer sur place.

Ce déménagement s’inscrit dans une logique d’améliorer les conditions de travail des agents de l’État et de rationaliser les dépenses publiques, notamment en réduisant les coûts liés à la location de bâtiments administratifs. L’immeuble de la Zone B, où l’État était locataire, a d’ores et déjà été vidé de ses occupants. Certains services, comme le Cabinet de la ministre et le Dage, ont d’ailleurs déjà rejoint la Cité Keur Gorgui, dans les anciens locaux du ministère de la Jeunesse.

