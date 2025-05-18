Au terme d’un bon match, Villarreal est allé s’imposer sur la pelouse de Barcelone, dimanche (2-3), dans le cadre de la 37e journée de LaLiga. Les partenaires de Pape Gueye vont terminer à la cinquième place et joueront donc la Ligue des Champions la saison prochaine.

Tout juste champion d’Espagne pour la 28e fois de son histoire, le FC Barcelone accueillait Villarreal pour son dernier match au Stade de Montjuic et pour fêter son titre. En face, le Sous-Marin Jaune était à la recherche d’un point pour assurer son retour en Ligue des Champions après trois ans sans entendre cette belle musique de la C1. À l’arrivée, il y a eu mieux pour les partenaires de Pape Alassane Gueye puisqu’ils se sont imposés 3-2.

Le Barça, de nouveau emmené par Lamine Yamal, avait réussi à renverser l’ouverture du score d’Ayoze Pérez (4e) grâce à des buts de son numéro 19 (38e) et Fermin Lopez (45e+5). Mais Villarreal a encore été très pragmatique en seconde période pour l’emporter grâce à Santi Comesaña (50e) et Buchanan (80e). A une journée de la fin, la cinquième place et la C1 sont assurées pour le Sous-Marin Jaune, qui vont terminer devant le Real Betis (6e).

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