Ce samedi à Ziguinchor, Franc (Jambaar Wrestling) et Eumeu Séne (Tay Shinger) ont tenu leur premier face à face dans lequel le Pikinois ne s’est pas laissé faire.

Après avoir assuré que Ziguinchor est son fief et pas celui de son adversaire, Eumeu Sène a déclaré que Franc regrettera de l’avoir défié.

“Tout le monde sait que je suis originaire de Ziguinchor même si mon adversaire se réclame d’ici (…) Franc m’a défié partout et aujourd’hui le combat a été ficelé. Ce n’est qu’un beau parleur mais il n’a pas encore livré un combat de gladiateurs. Moi si, et le 3 août, les sénégalais vont arbitrer ce duel. Ce sera la guerre” assure-t-il.

Acculé par Franc qui lui a rappellé ses deux défaites cuisantes contre son mentor Modou Lô, Eumeu Sène sort de ses gonds et déballe. “J’accepte que Modou Lô m’a battu par deux fois. Je suis un sportif. Mais ses deux bourreaux à savoir Balla Gaye et Bombardier, je les ai tous battu. Et lui jamais il ne parviendra à les battre” a ajouté l’ancien roi des arènes.

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