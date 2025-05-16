Les Blues, sans Nicolas Jackson – suspendu-, ont battu Manchester United ce vendredi soir (1-0) et restent dans les cinq premiers du Championnat.

Chelsea a conservé non sans peine sa place dans le Top 5 qualificatif pour la Ligue des champions en venant à bout de Manchester United 1-0 à Londres sur un but de Marc Cucurella. Le très offensif latéral gauche espagnol a repris victorieusement de la tête un centre parfait d’un autre arrière, le capitaine Reece James (71e).

Ce succès à Stamford Bridge permet à Chelsea d’occuper la quatrième place avec 66 points, le même total qu’Aston Villa (5e, 66 pts) qui a gagné 2-0 plus tôt dans la soirée contre Tottenham. Manchester City (6e, 65 pts) recule provisoirement au sixième rang mais peut récupérer sa place dans le Top 5 en cas de victoire mardi contre Bournemouth.

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