Dans un mois de juin aux allures de fin de saison, les Lions locaux vont disputer deux prestigieux matchs amicaux face à l’Irlande et à l’Angleterre. Un contexte particulier qui pousse la sélection dirigée par Pape Thiaw à opter pour une préparation tout aussi particulière.

Selon les informations de Le Quotidien, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly vont exceptionnellement se regrouper à Dakar, et plus précisément à Diamniadio, avant ces deux rencontres prévues les 6 et 10 juin prochains, respectivement à Dublin et Nottingham. Une disposition inédite qui tient compte du fait que ces confrontations se déroulent pendant une période de vacances, après une saison éprouvante pour les joueurs. « Une meilleure prise en charge physique est nécessaire pour ces joueurs qui auront terminé leur saison autour du 25 mai », souligne Le Quotidien.

Traditionnellement, pour les matchs amicaux en Europe, le regroupement se fait à Paris avant le déplacement. Mais cette fois, les Lions auront l’occasion de faire un passage par Dakar, de retrouver leurs proches, et surtout de se remettre physiquement avant d’entrer en scène contre des adversaires britanniques connus pour leur intensité et leur engagement.

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