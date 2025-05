Arrivé à Al-Hilal en 2023 après une saison à Chelsea, Kalidou Koulibaly s’est rapidement imposé comme un leader au sein du club saoudien. Et aujourd’hui, le défenseur sénégalais pourrait bien jouer un rôle important dans un possible gros coup du club sur le marché des transferts.

Selon le Corriere dello Sport, Al-Hilal veut frapper fort cet été en recrutant Victor Osimhen, la star nigériane prêtée actuellement au Galatasaray par Naples. Le club saoudien est prêt à casser sa tirelire avec un salaire annuel estimé entre 30 et 35 millions d’euros pour convaincre l’ancien meilleur buteur de Serie A. Mais au-delà de l’aspect financier, un autre argument pourrait peser, la présence de Kalidou Koulibaly. En effet, le Sénégalais a déjà joué avec Osimhen à Naples entre 2020 et 2022. Leur complicité sur le terrain comme en dehors pourrait faciliter les discussions et motiver l’attaquant à rejoindre Riyad.

Ce ne serait pas la première fois qu’Al-Hilal tente sa chance avec Osimhen. En 2023, le club s’était déjà positionné, mais Naples avait refusé de le libérer. Aujourd’hui, la donne semble différente, surtout si le joueur pousse pour retrouver son ancien coéquipier. Osimhen reste un attaquant redoutable. En 2022-2023, il a mené Naples vers un titre historique avec 26 buts en championnat. Cette saison, sous les couleurs de Galatasaray, il continue d’impressionner avec 33 buts en 37 matchs. Pour Al-Hilal, l’arrivée d’un tel joueur serait un coup énorme.

