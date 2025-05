Le milieu de terrain sénégalais est conscient que la tâche ne sera pas facile pour lui et ses partenaires, lors du duel en RD Congo, en septembre prochain, comptant pour les qualifications au Mondial 2026.

Deuxième de son groupe B des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, l’Equipe Nationale du Sénégal aura deux rendez-vous cruciaux, au mois de septembre. Les Lions vont croiser le Soudan (3e), puis la RD Congo, leader de la poule et adversaire principal pour la qualification. Interviewé par Wiwsport, en collaboration avec LaLiga, Pape Gueye évoque ce duel face aux Léopards. Pour l’international sénégalais de Villarreal, il n’y aura pas d’autre choix que d’aller l’emporter à Kinshasa.

« J’en parle avec Willy Kambwala (son coéquipier en club) et Chancel Mbemba, que j’ai côtoyé à Marseille. Je leur dis qu’on va aller chez vous pour vous attaquer, sourit d’abord Pape Alassane Gueye. Ça va être un bon match. La RD Congo est une équipe qui grandit chaque année. On l’a vu lors de la dernière Coupe d’Afrique, avec pas mal de bons joueurs. Je pense que ça va être un match ouvert, dans un stade que j’ai beaucoup entendu parler. On doit se qualifier, j’espère qu’on va tout faire là-bas pour gagner. »

