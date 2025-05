Nommé parmi les 20 joueurs en lice pour le Trophée de meilleur footballeur africain de la saison dans le Championnat espagnol de D1, Pape Alassane Gueye (26 ans) s’est ouvert. Face à Wiwsport et quelques autres médias africains, en bonne collaboration avec LaLiga, le milieu de terrain de Villarreal évoque cette nomination, juge sa saison dans la province de Castellón, et parle de la sélection sénégalaise. Entretien.

Comment vous sentez-vous actuellement à la fin d’une longue saison ?

Je me sens très bien, que ce soit physiquement ou mentalement. On est dans un moment important avec le club et on est tous très concentré pour atteindre nos objectifs. C’est un plaisir d’être parmi les meilleurs footballeur africain de LaLiga. C’est vrai que je réalise une bonne saison. En venant à Villarreal, mon objectif était de mettre le club le plus haut possible. Tout le monde est focus et se donne à 100 % pendant les entraînements et pendant les matchs. C’est un plaisir d’être nominé pour le titre de meilleur footballeur africain de la saison en LaLiga. On va continuer à travailler pour être élu le maximum possible. Je travaille au quotidien pour aider l’équipe et je pense que cette nomination est une récompense de mon travail. Mais je vais continuer à travailler parce que j’en veux plus. Il nous reste quatre matchs, on n’est pas encore qualifié en Ligue des Champions. J’espère remporter ce titre de MVP africain de LaLiga.

Comment vous adaptez-vous à ce rôle polyvalent depuis votre arrivée à Villarreal ?

Honnêtement, c’est toujours un plaisir de commencer un match. C’est vrai que j’ai joué même certains matchs en tant que faux neuf (rires). Mais, honnêtement, je prends du plaisir à le faire. La réalité est que j’apprends beaucoup du poste, parce que je n’ai pas les mêmes déplacements quand je suis au milieu de terrain. Quand le coach fait appel à moi, que ce soit même pour jouer comme milieu excentré gauche, je le prends comme un plus, parce que j’ai envie d’apprendre. Aujourd’hui je suis à Villarreal, mais peut-être demain je serais ailleurs et dans un autre système. C’est toujours un plaisir de jouer n’importe où, je le prends bien.

Est-ce que jouer avec autant de footballeurs africains à Villarreal vous aide dans votre adaptation ?

Je pense que ça contribue. On parle la même langue, le français. Toutes ces personnes facilitent l’intégration. Personnellement je parle espagnol, mais il y en a qui ne parlent pas bien espagnol. Donc ça me permet de traduire ce que le coach dit ou ce que disent les joueurs. Au final, on s’entraide beaucoup, on essaie de se retrouver sur le terrain et on se sent mieux.

A Villarreal, on vous sent un peu plus libéré…

Oui, c’est vrai que je me sens bien ici. J’ai la confiance de tout le club. Avant d’arriver à Villarreal, j’ai senti que tout le club m’attendait et comptait sur moi, je pense que c’est ce qui fait que j’arrive à performer. Mais j’ai aussi connu l’entraîneur, à Marseille. Je pense que ça a facilité un peu mon intégration. Je parle également la langue espagnole. Je me sens vraiment très bien. Ce sont tous ces critères qui font que j’arrive à jouer mon football ici. J’ai mûri par rapport à mon parcours à Marseille. J’étais plus jeune et il y a des choses que je ne comprenais pas. Aujourd’hui, à 26 ans, je suis dans le bon âge. Je me sens bien, j’espère continuer. Mais je pourrais dire que j’ai effectué une bonne saison si les objectifs sont atteints.

Comment vous sentez-vous globalement après avoir joué une saison pleine en LaLiga ?

Je me sens très bien. Quand je suis arrivé à Villarreal, on m’a donné beaucoup de confiance. Physiquement je me sens bien. J’ai aussi pris de l’âge, je suis un peu plus mature. J’ai tout à disposition. Je veux performer pour les objectifs qu’on a en club, mais il y a aussi en tête les objectifs en sélection. On a des échéances à jouer. Et malgré mon jeune âge, je veux être un cadre de cette équipe du Sénégal, parce qu’il y a une nouvelle génération qui arrive. J’ai pris conscience du rôle que j’ai, de la personne que je suis ici, à Villarreal, et en sélection. Aujourd’hui, ça passe par performer en club pour être en sélection, c’est ce que j’essaye de faire. Villarreal est un très bon club. Ici, on joue les places européennes et on a une bonne cohésion de groupe

En quoi LaLiga vous a permis de s’améliorer ?

Dans beaucoup de choses. Mais la première chose qui me vient en tête, c’est techniquement. Les Espagnols sont pratiquement tous techniques, toutes les équipes repartent de derrière avec le gardien. Je n’avais pas l’habitude de voir ça en France. En Ligue 1, les dernières équipes du classement ont tendance à jouer un peu long sur le deuxième ballon et un jeu direct. Ici, j’ai été impressionné. Même le dernier est capable de te faire tourner. Techniquement, j’ai beaucoup appris, notamment avec le ballon et dans le jeu de position, comme on le fait avec Marcelino. J’ai beaucoup progressé sur ça. Je prends du plaisir.

Il y a-t-il des joueurs qui vous ont impressionné en LaLiga cette saison ?

Il n’y a pas mal de bons joueurs africains ici, en LaLiga, et c’est une fierté d’être parmi sur ceux-là. Il y a déjà Nicolas Pepé. Logan Costa n’est pas mal aussi. Je pense qu’on a beaucoup de talents dans le continent. On le voit sur les CAN. Il y a une jeune génération qui arrive, notamment avec notre équipe nationale du Sénégal. Il y a de très bons jeunes qui jouent tous dans leur club. C’est une fierté et on espère continuer comme ça.

Comment se passe votre adaptation avec Villarreal sachant que vous avez déjà joué à Séville ?

Ça s’est très bien passé. C’est vrai que ça s’est bien passé aussi à Séville, mais je ne comprenais pas et ne parlais pas l’espagnol quand je suis arrivé là-bas. À Villarreal, ça m’a permis d’échanger directement avec les coéquipiers, dont certains me connaissaient directement via mon passage à Séville. Je pense aussi le fait de performer à l’entraînement facilite l’intégration. Je suis quelqu’un qui peut discuter avec tout le monde dans ce club. C’est un club très familial et je me sens bien ici. Le fait de se sentir bien me donne plus de chance de faire bien sur le terrain. Je suis bien épanoui. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas mon choix (de rejoindre Villarreal), parce qu’il y avait beaucoup de clubs intéressés. Mais ça prouve que j’ai fait le bon choix.

Quels sont les défis de représenter le Sénégal en LaLiga ?

C’est une grande fierté de représenter le Sénégal en LaLiga. Tout le monde connaît le Sénégal. Quand je joue le week-end, je suis reconnu un peu partout en tant qu’international sénégalais. C’est une chance. Ça me tient à cœur d’être nominé, car ça rend fier pas mal de Sénégalais. Si je gagne ce trophée, c’est tout le Sénégal qui va gagner. C’est une fierté de pouvoir représenter chaque week-end mon origine.

Comment évaluez-vous les chances du Sénégal et de la RD Congo dans leur groupe des qualifications pour la Coupe du Monde ?

J’en parle avec Willy Kambwala et Chancel Mbemba, que j’ai côtoyé à Marseille. Je leur dis qu’on va aller chez vous pour vous attaquer. Ça va être un bon match. La RD Congo est une équipe qui grandit chaque année. On l’a vu lors de la dernière Coupe d’Afrique, avec pas mal de bons joueurs. Je pense que ça va être un match ouvert, dans un stade que j’ai beaucoup entendu parler. On doit se qualifier, j’espère qu’on va tout faire là-bas pour gagner.

Comment trouvez-vous la saison de Pathé Ciss et est-ce que vous avez parlé avec Youssouf Sabaly d’un retour en sélection ?

Je suis très content pour Pathé. Il réalise une bonne saison. On échange beaucoup. Comparé à la saison dernière, il a beaucoup de temps de jeu. C’est un plaisir, parce qu’il représente aussi le Sénégal. Son club réalise aussi une bonne saison. C’est très bien. J’espère qu’il va continuer et qu’ils vont se qualifier pour une coupe d’Europe. Je suis très content pour lui. Concernant Youssouf Sabaly, je l’ai eu récemment. Je lui ai également dit de revenir en sélection. C’est quelqu’un qui a beaucoup apporté pour le Sénégal. Malheureusement, c’est quand il est parti de la sélection que les gens ont commencé à savoir ce qu’il a apporté dans l’équipe. Je lui dis tout le temps de revenir, mais c’est à lui de prendre la décision. On espère tous, Sénégalais, que Sabaly va revenir un jour en sélection.

Il y a beaucoup de bons joueurs sénégalais actuellement…

C’est un plaisir et une grande fierté. Avant d’être des joueurs, ce sont mes frères qui brillent dans leur club. Je suis arrivé en sélection et il y avait de la concurrence. Il y avait de grands noms, mais j’ai appris d’eux. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de temps de jeu en sélection. C’est vrai que tout le monde veut jouer, mais on doit se réjouir de ce qu’on a. Toutes les équipes africaines aimeraient avoir l’effectif du Sénégal, composé de beaucoup de jeunes joueurs, mais aussi des cadres qui continuent à performer. On voit par exemple Idrissa Gueye. À 35 ans, il continue de jouer et performer à Everton. C’est une fierté. Et si on peut apporter ses éléments à la Coupe d’Afrique et la gagner, ce serait parfait. Mais ça passe par le travail, comme celui que je suis en train de faire à Villarreal. Quand je préforme, dans ma tête, il y a toujours la sélection.

Qu’est-ce qui a été déterminant dans votre choix entre le Sénégal et la France ?

Je me suis posé pas mal de questions. J’avais été avec les petites catégories de l’équipe de France, mais il fallait prendre une décision. Quand je suis arrivé à Marseille, je pouvais attendre la France en étant performant. Mais je me suis posé pas mal de questions sur ce que je voulais devenir après. Ensuite, j’ai pensé au football, mais surtout à l’après carrière. Je me vois vivre au Sénégal plus tard, je veux devenir quelqu’un dans mon pays. Je suis déjà attaché à mes cultures. J’allais au Sénégal avant même d’être en sélection. J’ai fait ma réflexion, j’en ai discuté avec ma famille et, aujourd’hui, mes parents sont très fiers. C’est un rêve de jouer avec le Sénégal. Mon père est à Louga, il est même plus connu que moi (rires). C’est une fierté. J’espère continuer le plus longtemps possible avec la sélection.

wiwsport.com