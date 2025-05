Le “Black Lion” s’est dit satisfait de la décision de l’ACS (Arabian Combats Sports) qui a annulé sa défaite subie samedi dernier face à Mohamed Krafess.

Le verdict final du combat polémique entre Mouhamed Tafsir Ba et Mouhamed Krafess est enfin tombé. Et c’est une annulation pure et simple de la victoire controversée du marocain samedi dernier à Beyrouth. Champion du monde de kickboxing, le combattant sénégalais avait éblouit dans la cage en envoyant au tapis son adversaire par deux fois.

L’arbitre avait ensuite décidé d’accorder la victoire à Krafess à la surprise générale après que Tafsir lui ait pourtant dit qu’il pouvait continuer le combat malgré un coup reçu. Une injustice selon Tafsir et son staff qui s’en sont ensuite plaints auprès du Directeur général de l’Arabian Combats Sports (ACS). Le verdict du combat a ainsi été annulé pour le plus grand bonheur du “Black Lion”.

“Je remercie d’abord tous les fans. J’ai reçu des messages et j’ai vu les posts après le combat. Je pense que grâce à eux la verdict a été annulé. La Fédération Libanaise et le Directeur général de l’ACS ne comprenaient pas trop la décision prise par l’arbitre. C’est pourquoi ils ont décidé d’annuler le verdict” a-t-il expliqué sur Éric Favre TV.

Par ailleurs Tafsir Ba révèle que même si l’ACS souhaite organiser à nouveau le combat, il ne veut pas revivre le même scénario.

“Ils veulent qu’on dispute le combat à nouveau. Mais je ne pense pas que je vais y aller. C’est la deuxième fois qu’ils me font le coup, ce n’est donc vraiment pas la peine” ajoute-t-il.

