Dos au mur après deux sorties sans victoire dans cette Coupe d’Afrique des Nations U20, le Sénégal joue sa survie ce jeudi face à la République Démocratique du Congo. Un duel décisif comptant pour la 3ᵉ et dernière journée du groupe C. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur Serigne Saliou Dia a procédé à plusieurs changements importants dans son onze de départ.

Le capitaine Serigne Fallou Diouf, pourtant titulaire lors des deux premiers matchs, débute cette fois sur le banc. Il est remplacé en défense centrale par Khalifa Babacar Diouf, qui fait ainsi sa première apparition dans la compétition. Au milieu de terrain, Omar Sarr intègre le onze en lieu et place de Daouda Diong, tandis qu’Ousmane Seck prend la place de Pierre Antoine Diatta Dorival, envoyé sur le banc après deux titularisations.

Le reste de l’équipe reste inchangé. Mouhamed Sissokho est maintenu dans les cages. En défense, Ousmane Konaté conserve sa place en charnière centrale, aux côtés du nouvel entrant Khalifa Diouf. Ibrahima Diallo et Lansana Traoré sont reconduits dans les couloirs. Cheikh Tidiane Thiam conserve sa place au milieu, épaulé cette fois par Omar Sarr et Ousmane Seck. En attaque, Ibrahima Dieng reste la pointe de l’équipe, épaulé sur les ailes par Mame Mor Faye à gauche et Yaya Diémé à droite.

wiwsport.com