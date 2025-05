Bousculé après deux sorties sans victoire, le Sénégal a su se relever au meilleur moment. Opposés à une RDC solide mais trop limitée offensivement, les Lionceaux se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Cheikh Tidiane Thiam et d’Ibrahima Dieng. Un succès logique qui propulse les hommes de Serigne Saliou Dia en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20.

Pour ce match de la dernière chance, le sélectionneur sénégalais n’a pas hésité à trancher. Exit le capitaine Serigne Fallou Diouf, remplacé en charnière centrale par Khalifa Babacar Diouf. Au milieu, Ousmane Seck et Omar Sarr ont été lancés d’entrée à la place de Dorival et Diong. Des choix forts, qui ont porté leurs fruits.

Dès les premières minutes, les Lionceaux ont montré un visage conquérant. Et c’est sur une action bien construite qu’ils obtiennent un penalty à la 11e minute après une main congolaise dans la surface. Cheikh Tidiane Thiam s’élance, voit son tir repoussé par le gardien… mais suit bien et convertit en deux temps. 1-0, le Sénégal respire. Malgré une domination territoriale, les occasions nettes restent rares. La RDC tente de répondre, notamment sur un contre où le latéral Lansana Traoré intervient avec justesse pour éviter l’égalisation.

Au retour des vestiaires, les Sénégalais se procurent la première grosse opportunité, mais Omar Sarr, seul face au gardien, manque le cadre. Diangué tente de suivre mais bute lui aussi sur le portier congolais. Le match reste tendu, le rythme s’essouffle, les deux équipes se jaugent. À la 74e, frayeur dans la défense sénégalaise. Khalifa Babacar Diouf rate son intervention, mais Ibrahima Diallo sauve les siens sur sa ligne. Le danger est vite oublié. Quelques minutes plus tard, sur corner, Cheikh Thiam trouve presque la lucarne, mais personne n’est à la réception.

Le tournant survient à cinq minutes du terme. Sur une nouvelle incursion sénégalaise, un défenseur congolais commet une main dans la surface. Penalty indiscutable. Cette fois, c’est l’attaquant Ibrahima Dieng qui s’en charge. Sans trembler, il trouve la lucarne et scelle le sort du match (2-0, 87e). Solides, les champions en titres décrochent ainsi leur première victoire dans cette CAN U20, synonyme de qualification en quarts de finale avec la deuxième place du groupe C.

